X'e yeni düzenleme ve dizayn!

X yani eski adıyla Twitter çalışanı Andrea Conway, kullanıcıların bildirim kutusunda ayrı bölümler olacağını duyurdu. Bu özellikle birlikte bildirim kutusundaki gönderi beğeniler, alıntılar, yeniden gönderiler ve alıntılar farklı sekmelerde gözükecek.

Sosyal medya platformu X, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmi hesabından yaptığı paylaşımda özellikle ilgili bazı görüntüler ve detaylar paylaştı.

Bildirim kutusuna yeni tasarım

Bu özellikle birlikte kullanıcıların bildirim kutusunda yanıtlar, alıntılar¥iden gönderiler ve beğeniler gibi farklı sekmelerin bulunacağı kaydedildi.

Böylelikle kullanıcılar, sınıflandırılan bildirimlere çok daha kolay erişebilecek. Bu işlevin XBlue yani Premium kullanıcılara özel olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.