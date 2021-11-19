Wuhan'daki ilk Kovid vakası bir kadın mıydı?

Bilim insanları, ilk Covid vakasının Çin'in Vuhan şehrindeki pazarda bir kadın işçi olduğuna inandıklarını duyurdu.

Science dergisindeki bir araştırmada, ilk koronavirüs hastasının daha önce açıklandığı gibi 8 Aralık'ta bir erkek değil, 11 Aralık'ta bir kadın olduğu kaydedildi.

Hastanın bir muhasebeci olduğunun iddia edilmesi, virüsün laboratuvardan sızdığı iddialarına neden olmuştu.

Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Başkanı Michael Worobey, yaygın olarak Covid-19'a yakalanan ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin, ilk semptomlarının başlangıçta bilinenden birkaç gün sonra 16 Aralık'ta ortaya çıktığını bildirdi.

İlk vaka pazarcı bir kadın

Huanan Pazarı'ndaki bir kadın deniz ürünleri satıcısının bilinen en eski vaka olduğu belirtilen çalışmaya göre hastalığın başlangıç tarihi 11 Aralık 2019.

Worobey, Mayıs ayı ortasında Science dergisinde, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı tezinin ciddi şekilde değerlendirilmesini talep eden bir köşe yazısı yayınlayan 15 uzmandan biriydi.

Son makalesinde, salgının kökenine ilişkin araştırmasının "pandeminin canlı hayvan pazarının kökenine dair güçlü kanıtlar sağladığını" savunan Worobey, "11 milyonluk bu şehirde, ilk vakaların yarısı bir futbol sahası büyüklüğündeki bir yerle bağlantılı" demişti.

Virüsün kökeni Çin ve ABD arasında tartışma konusu

Covid-19'a neden olan virüsün kökeni Çin ile ABD arasında önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yıl yapılan ortak bir araştırma, Covid-19'un bir laboratuvarda ortaya çıktığı teorisini neredeyse tamamen dışladı ve en olası hipotezin, vahşi yaşam ticareti yoluyla insanlara doğal olarak bulaştığı ifade edildi.

DSÖ liderliğindeki uzman ekibi, Çinli bilim adamlarıyla merkezi Vuhan şehrinde ve çevresinde dört hafta geçirdi. Mart ayında ortak bir raporda, Sars-CoV-2 virüsünün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı duyuruldu.