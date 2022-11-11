Wout Weghorst, Katar yolcusu!

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst Katar'a gidiyor. Performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran yıldız forvet, Dünya Kupası öncesi Hollanda Milli Takımı'ndan davet aldı.

Teknik direktör Louis van Gaal'in bir videosuyla açıklanan kadroda 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen de yer aldı. Portakallar, Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Katar, Ekvador ve Senegal ile mücadele edecek.

İşte Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu:

Kaleciler: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert

Defans: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurrin Timber, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Mathijs de Ligt, Tyrell Malacia

Orta Saha: Jeremie Frimpong, Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons

Forvet: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang, Wout Weghorst