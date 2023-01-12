Wout Weghorst İstanbul'dan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor. Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken ve İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kiralamak istediği Hollandalı oyuncu, ayrılık konusunda Siyah Beyazlılar ile anlaştı. Beşiktaş oyuncunun sözleşmesini feshetti. Golcü oyuncu, kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak.

Weghorst'tan veda sözleri

Beşiktaş ve Weghorst arasındaki fesih işlemleri sürerken Hollandalı futbolcudan veda açıklaması geldi. Weghorst, "Bu benim en büyük hayallerimden biriydi. Manchester City ile oynanacak karşılaşmaya yetişmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Manchester United - Manchester City derbisi Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Hollandalı golcü, menajer Erik ten Hag'ın görev vermesi halinde Manchester derbisinde sahada olacak.