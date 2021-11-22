Winamp efsanesi geri dönüyor! Spotify gibi olacak
Bir dönemin en popüler medya oynatıcısı Winamp, yeni haliyle geri dönüyor. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Winamp’ın içerisinde popüler müzikleri ve podcast yayınlarını barındıracağı iddia ediliyor.
Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla geri dönmeye hazırlanıyor.
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Winamp’in popüler müzik ve podcast servisi Spotify benzeri bir dinleme platformu olacağı iddia ediliyor.
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Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenerek müzik piyasasına dönüş yapıyor.
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Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi.
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