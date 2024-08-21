Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu!

Alman oyuncu Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçerek Mücella Elles oldu.

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığo Caroline karakteri ile şöhreti yakalayan Elles, sunuculuk yaptığı bir etkinlikte Türk vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

Yeni adının Mücella olduğu belirten Elles, "Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu." dedi.

Mücella ismini seçmesinin altında yatan nedeni de açıklayan Elles, ailesinin isimlerinin baş harflerini hatırlatarak "Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. inanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler." şeklinde konuştu.