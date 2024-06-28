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Zaha, Sarıyer'de sahada!

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha yeni sezona Sarıyer'de hazırlanıyor. Sarıyer Belediyesi'nden konuya ilişkin esprili bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da geçen sezon beklentileri karşılayamayan Wilfried Zaha, Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yaptı.

Zaha, yeni sezon hazırlıklarına Sarıyer'den start verince Sarıyer Belediyesi'nden esprili bir paylaşım geldi.

Sarıyer Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Zahamıza hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

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