WikiLeaks kurucusu Assange serbest bırakıldı!

İngiltere ve ABD medyasında yer alan habere göre Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD topraklarından Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yarın yapılacak duruşmada ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul edecek.

Vatandaşı olduğu Avustralya'ya yakınlığı nedeniyle bu adada yapılacak duruşma sonrası Assange, yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak 62 ay hapis cezasına çarptırılacak.

ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Assange'ın dava sonrası Avustralya'ya gitmesine de izin verildi.

Anlaşmanın ardından Assange, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Belmarsh Hapishanesi'nden ayrılarak özel uçakla Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentine doğru yola çıktı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de Assange'ın İngiltere'den ayrıldığını doğruladı. Albanese, Saipan'daki duruşmada Avustralya'nın Londra Büyükelçisi Stephen Smith'in de Assange'a eşlik edeceğini açıkladı.

Assange'ın eşi Stella Assange da X hesabından yaptığı açıklamada, "Julian serbest." ifadelerini kullanırken Assange'ın uçağa binme görüntülerini paylaştı.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkemede görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.

Mahkeme 26 Mart'ta ise ABD tarafından bazı güvenceler verilmezse Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceğine hükmetmişti.

ABD "idam etmeme" güvencesi vermişti

ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istenmiş, aksi halde Assange'ın tutukluluğunun kaldırılması için temyiz başvurusu yapabileceği ifade edilmişti.

Yüksek Mahkeme, güvencelerin verilmesinin ardından bunların tatmin edici olup olmadığına karar vereceğini açıklamıştı.

ABD, nisan ayında talep edilen güvenceleri vereceğini duyururken Stella Assange ise eşinin, ABD vatandaşı olmadığı için bazı haklara sahip olamayacağını ifade etmişti.

Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.