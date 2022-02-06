Wider Games, Türkiye’de yatırım kararı aldı

2018 yılında küresel pazara çıkan büyük oyun şirketi Wider Games, 73 ülkede aktif halde eğlence ve oyun içi ticarete aracılık eden bir platform.

ABD merkezli olan Wider Games, son 5 yılda AR-GE çalışmalarını tamamlayarak büyük bir kitleye hitap etmeye başladı ve son olarak Türkiye pazarına da girdi.

Mart ayında WDR Hunter oyununu tamamen NFT ve Metaverse ile birleştirmeyi planlayan Wider Games, Ocak 2022 itibari ile çözüm ortaklığı olarak 5 firma ile anlaşma yaptı. Bunların başında ise Przcoin ve Abixcoin geliyor.

Wider Games içerisinde neler bulunuyor?

Android, iOS ve web tabanlı 'oyna- kazan' mantığı ile kişiler oyun oynayarak widercoin ve coinprz kazanıyor. Wider Games ayrıca kişiye özel NFT oluşturuyor. Diğer bir deyişle Non-Fungible Token yani benzersiz dijital varlık oluşturmaya olanak tanıyan Wider Games, blok zincir teknolojisine sahip token elde etmeyi sağlıyor.