Wi-Fi 6, 2022'de 5G'yi geride bırakacak

Şirket açıklamasına göre, Deloitte'un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 Raporu açıklandı.

5G uyumlu cihazları geride bırakacak

Rapora göre, 5G teknolojisi son dönemde kamuoyunun gündeminde daha sık yer alsa da Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazların satışı, gelecek birkaç sene içinde 5G uyumlu cihazları geride bırakacak. Deloitte'un tahminlerine göre 2022'de 5G uyumlu cihazlar pazarda 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşacak, Wi-Fi 6 teknolojili cihazların satışı ise 2,5 milyar adedi geçecek.

Deloitte'un 2021 Küresel Gelişmiş Kablosuz Bağlantı Araştırmasına katılan 437 network yöneticisinin yüzde 45'i, firmalarının Wi-Fi 6 ve 5G teknolojilerini test ettiğini ya da kullandığını belirtti.

Ürün geliştirme ve iş modellerini kökten değiştirecek

Katılımcıların yüzde 98'i, firmalarının gelecek 3 yılda her iki teknolojiyi de kullanmayı öngördüğünü aktardı. Her 10 yöneticiden 8'i, gelişmiş kablosuz teknolojilerin iş yapış şekillerini, müşteriyle olan etkileşimlerini, ürün geliştirme ve iş modellerini kökten değiştireceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 65'i Wi-Fi 6'nın 2023'e kadar en önemli ilk üç kablosuz teknoloji arasında yer alacağını öngörüyor. Bu oran 5G'de yüzde 76 seviyesinde. Yöneticiler, gelecek 5 yılda gelişecek altyapı ve uyumlu cihaz sayısındaki artışla birlikte her iki teknolojinin de daha önemli bir konuma yerleşeceğini düşünüyor. Rapora göre, Wi-Fi 6 ile 5G teknolojisi arasındaki kullanım farkı maliyetten kaynaklanıyor. Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazlar 5G uyumlu cihazlara göre daha ucuz, ayrıca bu cihazlar 5G uyumlu cihazların aksine ücretsiz ve lisansız spektrum üzerinden çalışıyor.

"Wi-Fi 6, yeni nesil bağlantı üzerinde hizmet sunan firmalara faydalar sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek bağlantı hızları sunulmasına imkan sağlayan Wi-Fi 6 teknolojisinin mevcut teknolojilere göre daha geniş kapsama imkanı sunduğunu belirerek, "Evlerde duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunlarını da çözen Wi-Fi 6 teknolojisi, ileri kablosuz çözümler alanında 5G'nin önemli bir ortağı olacak. Wi-Fi 6 yakın gelecekte, yeni nesil bağlantı üzerinde hizmet sunan firmalara büyük faydalar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Wi-fi 6 nedir?

802.11ax olarakta adlandırılan ve yeni nesil cihazlarda kullanıma başlanan Wi-Fi 6, gelişmiş bir ağ standartıdır. Wi-Fi 5 ya da 802.11ac standartına kıyasla Wi-Fi 6 tam %40 daha fazla veri hızı sağlarken daha verimli bir veri kodlama sistemi ile bunu başarır ve daha yüksek verimlilik sağlar.