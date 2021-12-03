WhatsApp'tan kritik uyarı: Bu hafta hesabınızı kaybedebilirsiniz
Siber uzmanlar, özellikle Noel döneminde hack ve dolandırıcılık girişimlerin büyük artışlar olduğu konusunda uyarılarda bulunarak WhatsApp kullanıcılarını acilen hesaplarını güvence altına almaları konusunda bilgilendirdi.
WhatsApp kullanıcıları, bilgisayar korsanları tarafından düzenli olarak hedef alınıyor. Hatta bazı dolandırıcıları, WhatsApp hesabınıza girmek için aile üyesiymiş gibi bile davranabiliyor.
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Bir kez WhatsApp hesabınıza girdiklerinde bu dolandırıcılar sizi taklit ederek arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi de hack'leyebilir.
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Haber Global'in aktardığına göre, Authlogics'in kurucu ortağı Steven Hope, "Tatil döneminde bilgisayar korsanlarının daha cüretkar ve sinsi hale gelmesi kimseyi şaşırtmamalı" diyor.
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Peki ne yapmalısınız?
Öncelikle tanımadığı ve istenmeyen iletilerdenr kaçınmalısınız. İki adımlı kimlik doğrulama kullanarak PIN'inizi gizli tutmalı, hatta biyometrik kullanıma geçmelisiniz.
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