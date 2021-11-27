WhatsApp'tan android kullanıcılarına özel yeni özellik

WhatsApp en sevilen özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz ki kullanıcıların birbirlerine çıkartma gönderebilmeleri. Emojilere göre daha gerçekçi ve renkli bulunan çıkartmalar günümüzde pek çok kullanıcı tarafından zevkle kullanılıyor. WhatsApp uygulaması da bu özelliğini daha kolay kullanılabilir ve işlevsel hale getiren bir özelliğini yayımladı.

Artık android telefon kullanıcıları kendilerine gönderilen çıkartmaları kaydetmeden de başka kullanıcılara yönlendirme yoluyla gönderebilecek. Anlık olarak çıkartma paylaşımını kolaylaştıran bu özellik sayesinde telefonunda birçok çıkartma barındırmak istemeyen kullanıcılar da rahat bir nefes alacak.

WhatsApp son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı içinde bir yenilik geliyor.

Eğer çıkartmaları telefonunuza kaydetmek istemiyorsanız çıkartma yönlendirme epey işinize yarayabilir. Bu özellik sayesinde bir konuşmadaki kaydetmek istemediğiniz çıkartmayı başkasına gönderebilirsiniz. Bu özellik android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor. Betayı yükleyen herkes bu özelliği deneyimleyebilir.