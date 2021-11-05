WhatsApp'tan 4 yenilik!
WhatsApp, 4 yeni özelliğini aynı anda duyurdu. Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda birçok değişiklik yapılmış olacak.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için yeni özelliklerini duyurdu.
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Güncellemeyle 4 yeni özellik gelecek ve Whatsapp'ın masaüstü sürümü değişecek.İşte yeni gelen dört yeni özellik:
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FOTOĞRAF DÜZENLEYİCİ
WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte fotoğraflarda düzenleme yapılabilecek.
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Uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılabilecek ve fotoğraf düzenlenebilecek.
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