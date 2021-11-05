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WhatsApp'tan 4 yenilik!

WhatsApp, 4 yeni özelliğini aynı anda duyurdu. Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın masaüstü versiyonunda birçok değişiklik yapılmış olacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için yeni özelliklerini duyurdu.

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Güncellemeyle 4 yeni özellik gelecek ve Whatsapp'ın masaüstü sürümü değişecek.İşte yeni gelen dört yeni özellik:

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FOTOĞRAF DÜZENLEYİCİ

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte fotoğraflarda düzenleme yapılabilecek.

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Uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılabilecek ve fotoğraf düzenlenebilecek.

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