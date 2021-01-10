WhatsApp'ın dayatmaları kullanıcıları BİP'e yöneltti

Birkaç gündür tüm dünya, WhatsApp'ın 8 Şubat'ta uygulanmaya başlayacak yeni Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları'nı tartışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki WhatsApp kullanıcısına gönderilen uygulama içi bildirimler ve uygulamanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre WhatsApp, bundan sonra kullanıcı verilerini rahatlıkla Facebook şirketi ile paylaşabilecek. Facebook'un kullanıcı gizliliği konusundaki kirli geçmişi ise kullanıcıların kafasını karıştırıyor.

Sözleşmede neler yer alıyor?

Yeni sözleşmeyle WhatsApp'ın kullanıcılara yaptığı duyuru şu şekilde:

"Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."

Bu da aslında verilerin doğrudan Facebook'a aktarılarak reklam verenlere satılacağı anlamına geliyor. Evet; bugüne kadar da benzer sistem uygulanıyordu ama artık yeni sözleşmeyle Facebook, WhatsApp verilerine tamamen erişilebilir hale geliyor.

AB'ye ayrıcalık

Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat’a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını açıklayan WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu. Yani bu tarihten sonra, WhatsApp kullanmaya devam etmek için ya yeni şartları kabul edeceksiniz ya da hesabınızı sileceksiniz.

Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook’un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor.

Tartışmaların patlak vermesiyle birlikte kullanıcıların ciddi bir bölümü, WhatsApp'tan vazgeçmeye karar verdi.

Gözler yerli uygulama BİP'e çevrildi

Whatsapp'ın sözleşme dayatmasına tepki gösteren ve "Artık Whatsapp kullanmayacağım" diyen kullanıcılar ise yeni alternatifler ararken, yerli olan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen BİP uygulaması ön plana çıkıyor.

Peki BİP nedir, nasıl kullanılır?

BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunuyor.

Uygulama, birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor.

Bununla birlikte, uygulama rakipleri ile yarışmak adına çeşitli özellikler de sunuyor. Bu özelliklerin en başında para transferi özelliği de bulunuyor. Uygulamanın para transferi özelliği ile istediğin kişiye mesaj gönderiyor gibi kolayca para gönderebiliyorsunuz. IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmene gerek kalmıyor. Kısacası para göndereceğin kişinin numarasını bilmen yeterli oluyor.

Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama, eğlenmenize yarayacak içerikler de sunuyor. Bu caps'lere ek, güzel çıkartmalar da bulunuyor. Ayrıca uygulamaya özel çıkartmalarda var. İstediğin zamanlarda kendi caps'ini yapabiliyorsunuz.

Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de bulunuyor. Bu özellik dışında, uygulamanın keşfet bölümü de bulunuyor. Bu keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebiliyorsunuz.

Keşfet özelliğinin yanı sıra, uygulamada oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası BiP'te var. Son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var.

BİP'e son 24 saat rekor katılım

Tüm operatör kullanıcılarına açık iletişim ve yaşam platformu BiP’in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 192 ülkesinde tercih edilen BiP’teki tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu bildirildi.

Birçok yenilik getirildi

Dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı uygulamada birçok yenilik devreye alındı. Uygulama, Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlarda sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor.

Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor.

Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı.

Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor.