WhatsApp'a yeni güncelleme: 'Bu mesaj kimden geldi?' derdine son!

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaralarıyla görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

Belki şeklinde kullanıcı adı görüntülenecek

Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler 'Belki...(hesap adı)' olarak görünecek.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.