AjansHaber.com.tr Gündem WhatsApp'a yeni güncelleme

WhatsApp'a yeni güncelleme: 'Bu mesaj kimden geldi?' derdine son!

WhatsApp tarafından gelen yeni 'Belki' güncellemesi, tüm dünyada merak konusu oldu. Artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaralarıyla görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.

Belki şeklinde kullanıcı adı görüntülenecek

Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler 'Belki...(hesap adı)' olarak görünecek.

Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Togg'un fiyatı belli oldu!
Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu!
YSK Başkanı Yener, adaylık ücretlerini açıkladı
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'dan insanlık ayıbı: 4 cesede ulaşıldı!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Balıklıgöl sel nedeniyle tanınmaz halde!