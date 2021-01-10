Whatsapp'a Türkiye ve dünyadan ağır darbe

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına akın etti. Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye ve dünyada hiç beklemediği boykotla karşılaştı.



WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından topladığı bilgiler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor. Uygulama elde ettiği bilgileri; hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler için kullanıyor. WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Facebook, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger, Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor. Facebook, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş, kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade vermişti.



DÜNYADA DEV BOYKOT! WHATSAPP AĞIR BEDEL ÖDÜYOR



WhatsApp, Çarşamba günü yeni sözleşmesiyle, Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları da dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini istedi. Bu durumu kullanıcıların gizlilik bilgilerini ihlali olarak değerlendiren aktivistler, sosyal medyada WhatsAapp kullanıcılarını Telegram kullanmaya çağırdı.







WHATSAPP'TA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ! 17 MİLYON İNDİRMEYE TEKABÜL EDİYOR

WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 15 düştüğü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiği öğrenildi.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM KİMİN?

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

TÜRKİYE'DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı.







BİP, BİR GÜNDE İNANILMAZ RAKAMA ULAŞTI



WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.



Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması BİP, bir günde yaklaşık 2 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.





Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, WhatsApp'a karşılık Signal'i önerdi

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

WHATSAPP'IN KARARI BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.







AVRUPA BÖLGESİ ETKİLENMEYECEK

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.



Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.







TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR KABUL ETMEK ZORUNDA



WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.

BİP: VERİLERİ GÜVENLE SAKLIYORUZ

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliğinin geldiğini belirterek, "BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye'deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP ile teknoloji dünyasında her zaman fark yaratan öncü yetenekleri kullanıcılarımızla buluşturuyor ve bu özellikleri sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir, ne anlama geliyor? Facebook ile hangi verileriniz paylaşılacak?



Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme özelliklerini kullanıcılarıyla paylaştı. Gün itibariyle söz konusu sözleşme maddeleriyle karşılaşan kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri nelerdir? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.

Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

Kullanıcı Şikayetleri

WhatsApp'taki İşletmeler

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

Kaynak: Haber7