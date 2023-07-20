Whatsapp'a erişim sorunu! Şirketten açıklama geldi

Facebook bünyesinde bulunan ve dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar hem mobil hem web hem de masaüstü versiyonunda son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını bildirdi.

Şirketten resmi açıklama geldi

Dünya genelinde yaşandığı belirtilen bu sorunun kaynağı henüz bilinmezken WhatsApp'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi.

Şirket, yaptığı açıklamada, "WhatsApp ile bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan kısa süre sonra uygulamaya erişim yeniden sağlandı.