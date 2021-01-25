WhatsApp, yeni yılda 35 milyondan fazla kullanıcısını kaybetti

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurması ve kullanıcıları bunu kabul etmeye mecbur bırakması, oldukça sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket, 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin, 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.

Ancak milyonlarca kullanıcı, yine WhatsApp'tan ayrılarak Telegram ve Signal gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

WHATSAPP'IN KAYBI BÜYÜK

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi'yle paylaşılan verilere göre, ocak ayının ilk üç haftasında, Signal dünya genelinde 7.5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı.

Bu verilerin büyük bir bölümünü ise WhatsApp'tan ayrılan kullanıcılar oluşturuyor. Ayrıca milyonlarca kullanıcının da Signal ve Telegram harici başka alternatiflere yönlendiği söyleniyor.

Parlamentonun İçişleri Komisyonu'nda konuşan WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Niamh Sweeney, uygulamadan kaçış nedeninin yeni gizlilik sözleşmesi olduğunu söyledi.

Sweeney, "Dünyanın hiçbir yerinde Facebook ile veri paylaşımımızda bir değişiklik olmayacak." dedi.