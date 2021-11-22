WhatsApp Web uzun süredir beklenen eksik bir özelliğini tamamlıyor

Dünyanın en çok kullanılan telefon uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni bir özellik daha ekledi. Uygulama, çoklu cihaz özelliğini tüm kullanıcılara açtı. Daha önceleri ise öncelikle çoklu cihaz desteği sadece sınırlı sayıda kullanıcıya açıktı. Bundan böyle uygulama, kullanıcılarının aynı zamanda dört cihazda hesaplarını kullanma ihtimali olacak.