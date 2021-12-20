WhatsApp yeni özellikler getiriyor! Mesaj beğenme geliyor!
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği grup yöneticilerini yakından ilgilendirecek.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı her güncellemede uygulamaya çarpıcı yenilikler kazandırmaya devam ediyor.
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Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, grup yöneticilerini yakından ilgilendirecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi.
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WhatsApp beta 2.2.22.1.1 güncellemesinde, WhatsApp'ta grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmelerini sağlayan yeni bir özellik eklenecek.
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Grup yöneticilerine adeta bir admin yetkisi tanıyan yeni özellik sayesinde özellikle kurumsal amaçla kullanılan WhatsApp gruplarında grup yöneticilerinin etkinliği artacak.
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