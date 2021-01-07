WhatsApp, kullanıcı verilerini artık Facebook ile paylaşacak

Facebook çatısı altında hizmet veren, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemeler ile platforma yeni özellikler ekliyor.

WhatsApp, 2021 yılı itibarıyla gizlilik politikalarını güncelliyor. Bu yıldan itibaren gizlilik güncellemelerini uygulama içerisinden kullanıcılara bildirim şeklinde gösterecek.

İnternet sitesi üzerinden bir güncelleme duyuran şirket, 2021 yılı için hazırlanan "Gizlilik İlkesi" koşullarını açıkladı.

KULLANICILAR, KOŞULLARI ONAYLAMAK ZORUNDA

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.

Kullanıcılar, o güne kadar telefonlarına düşecek bir uygulama içi bildirimle, bu koşulları onaylamak zorunda kalacak. Zorunda kalacak diyoruz, çünkü başka bir seçeneğiniz olmayacak.

FACEBOOK'A AİT TÜM ŞİRKETLER, WHATSAPP KULLANICI VERİLERİNE ERİŞEBİLECEK

WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kullanıcılara ait veriler, Facebook ve diğer bağlı şirketlerle paylaşılabilecek. Bu veriler arasında hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, ödeme verileri, kullanım ve kayıt bilgileri gibi veriler yer alacak.

Görünüşe göre anlık mesajlaşma uygulaması, yeni yılla birlikte gizlilik endişelerini daha da artıracak.

WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerine göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.