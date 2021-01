WhatsApp geri adım attı

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.