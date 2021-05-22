WhatsApp geri adım atmıyor

WhatsApp, 15 Mayıs için son gün dediği yeni kullanım koşullarını Türkiye'de uygulamaya sokmayacaktı. Ancak bu açıklama, pek de doğru değilmiş gibi görünüyor. Zira WhatsApp'tan gelen yeni bir açıklama, böyle bir karar alınmadığını gözler önüne seriyor.

Rekabet Kurumu'nun konuyla ilgili açıklamalarının ardından WhatsApp, çok tartışılan kuralların Türkiye'de uygulanmayacağına dair bir karar almadığını bildirdi.

"Kesin bir kararımız yok"

WhatsApp'ın açıklaması şu şekilde;

"Güncellemenin Türkiye’yi kapsamayacağına dair kesin bir kararımız henüz bulunmuyor. Atılacak adımlar için ilgili makamlarla görüşmeye devam ediyoruz ve herkes için güvenlik ve gizlilik esaslı iletişim sağlamak konusundaki kararlığımızı koruyoruz."

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalar, Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamalar ile zıt yönlü olsa da şu an için kesinleşmiş bir karar olmadığına vurgu yapılması, WhatsApp'ın Türkiye'yle ilgili kararının değişebileceğini gözler önüne seriyor. Bu meselenin nasıl sonuçlanacağını ancak zaman gösterecek.