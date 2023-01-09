Weghorst Manchester United yolunda!

The Athletic’in haberine göre Weghorst’un bonservisini elinde tutan Burnley ile Manchester United her konuda anlaştı. Bu anlaşmanın sağlanmasında Manchester United’ın Hollandalı menajeri Erik Ten Hag’ın çok istekli olması öne çıktı. Deneyimli futbolcunun da ManU’da oynamak istediğini ilettiği iddia edildi.

Daily Mail ve Metro.co.uk’ta da Wout Weghorst’un, Manchester United’a katılmaya yakın durduğu, Hollandalı golcünün özellikle Dünya Kupası’ndaki performansının bu transferde belirleyici olduğu kaydedildi.

Hollanda’dan De Telegraaf ise Weghorst’un ManU yolunda olduğunu, Beşiktaş’taki son maçında taraftarlarına veda etmesinin bu transferi doğruladığını savundu. Gazete transferin henüz bitmediğini, Burnley ve Manchester United’ın yoğun bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.