Wayne Rooney'den CR7'ye tepki!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Sezon başından beri takımdan ayrılmak istediği iddiaları ile gündeme gelen Portekizli yıldız için bir yorum da Manchester United'ın eski yıldızı Wayne Rooney'den geldi.

Rooney'den açıklama

İngiliz basınında yer alan habere göre Wayne Rooney, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rooney, "Ronaldo ve Messi, tartışmasız tüm zamanların en iyi iki oyuncusu ama sezonun başından beri yaptığı şeylerin Manchester United için kabul edilemez olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eski takım arkadaşına tavsiye vermeyi de ihmal etmeyen Rooney, "Cristiano'nun yapması gereken sadece kafasını eğmesi, çalışmaya devam etmesi ve teknik direktörü ihtiyaç duyduğunda oynamaya hazır olması. Bunu yaparsa değerli olur. Yapmazsa, istenmeyen bir dikkat dağınıklığı haline gelecektir." şeklinde konuştu.