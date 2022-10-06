Washington'da "Türk Mirası Ayı" etkinlikleri başladı!

Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD'nin başkenti Washington'da ekim ayını, ''Türk Mirası Ayı'' ilan etti.

Bowser, imzaladığı bildirgede, 11 yıl önce ekim ayında yine ''Türk Mirası Yılı'' ilan edildiğini belirterek ''Bu dönemde, Türk ve Türk olmayan Amerikalılar arasında bir köprü inşa edildi.'' ifadelerini kullandı.

Bowse, ''Washington'da Türk kökenli Amerikalılar eğitim, kültür, ekonomi ve toplumumuzun kentsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.'' değerlendirmelerinde bulundu.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, 27 Eylül'de ekim ayını "Türk Mirası Ayı" ilan etmişti.

Bowser, başkent Washington ve çevre eyaletlerde 20 binden fazla Türk kökenli Amerikalının yaşadığına, Ankara ve Washington'ın "kardeş şehirler" olduğuna dikkati çekti.

Washington'da ekim ayının Türk Mirası Ayı ilan edilmesinin ardından DC Amerikan-Türk Derneği (ATADC) sponsorluğundaki etkinlikler başladı.

ATADC, New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ve Art Evi Yapım tarafından, Washington yakınlarındaki Alexandria'da bulunan George Washington Ulusal Mason Anıtı'nda Köstendil'in tek kişilik gösterisi "12 Numaralı Adam" sahnelendi.

Etkinliğe ABD'deki sivil toplum liderleri ile bölgede yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

Oyunun ardından izleyicilerle fotoğraf çektiren Köstendil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Numaralı Adam oyununun dünyanın her yerinde Türk izleyicilerle buluşmak üzere yola çıktığını belirterek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk izleyicisiyle, çoğu yerde ilk kez Türkçe bir tiyatro ile tanışan birçok yere de gittik." dedi.

İzleyicilerle güzel vakit geçirdiğini ifade eden Köstendil, "Alışığız bu iletişime ama her geldiğimizde bizi daha da heyecanlandırıyor ve bunu yapmak konusunda daha da teşvik ediyor bizi. Çok keyifliydi, harika bir sahnemiz vardı bugün." diye konuştu.

Türk Mirası Ayı boyunca birçok etkinlik düzenlenecek

Ekim ayınca sürecek Türk Mirası Ayı'nda kitap imza törenleri, film gösterimi, Kaan Sekban'ın stand-up gösterisi, belgesel gösterimi, kitap fuarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı balosu gibi birçok etkinlik yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16 Ekim'de Türk Festivali düzenlenecek. Etkinlikler, 2 Kasım'da Nükhet Duru ve Serkan Çağlar'ın konseriyle son bulacak.