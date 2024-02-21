Washington'a yeni büyükelçi atandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletlerde (BM) Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız üstlenecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız'a tebliğ edildi.

Ahmet Yıldız kimdir?

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi tebliğ edilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız, 1964'te Denizli'de doğdu ve Ankara Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler eğitimini tamamladı.

Bakan Yardımcısı Yıldız, Aralık 1988'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru göreve başladı.

Yıldız, Mayıs 1989-Nisan 1990 arasında Ortadoğu Dairesinde Aday Meslek Memuru olarak görev almaya devam etti. Aralık 1990-Ekim 1991 arasında Konsolosluk Daire Başkanlığında görev alan Yıldız, Ekim 1991-Aralık 1993'te Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde Ataşe ve Üçüncü Katip olarak çalıştı.

Aralık 1993-Ekim 1995'te Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görevlendirilen Yıldız, 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı merkezindeki görevinin ardından Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunda Konsolos olarak görev aldı.

Yıldız, Temmuz 2000-Eylül 2002'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde; Ağustos 2004-Şubat 2005'te Riyad Büyükelçiliğinde; Şubat 2005-Eylül 2006'da Şam Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak çalıştı.

Eylül 2006-Eylül 2008'de Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunda Konsolos olarak görev alan Yıldız, Aralık 2009'a kadar Dışişleri Bakanlığında farklı birimlerde daire başkanı olarak görevlendirildi.

Yıldız, Aralık 2009-Kasım 2011'de Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda Birinci Sınıf Başkonsolos olarak atanırken, Kasım 2011-Temmuz 2014'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Bakan Yardımcısı Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirildi.

2016'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Yıldız, Nisan 2018'e kadar bu görevi sürdürdü. Yıldız, 2018'de AK Parti milletvekilliğine seçildi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığıyla NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulundu.

Yıldız, 22 Haziran 2023'te de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev almaya başladı.

Sedat Önal kimdir?

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi tebliğ edilen BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Önal, 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1985'te mezunu olan Önal, Dışişleri Bakanlığındaki görevine Aralık 1989-Temmuz 1990'da Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru olarak başladı.

Daha sonra İstihbarat ve Araştırma Dairesinde de aday meslek memurluğu görevini yürüten Önal, ardından 1991-1993 tarihlerinde Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip olarak çalıştı.

Ekim 1993-Ocak 1997'da Münster Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görev yapan Önal, daha sonra bazı daire başkanlıklarında görev aldı.

Önal, 1998-2002'de New York Başkonsolosluğundaki Muavin Konsolos ve konsolos olarak görevini yürüttükten sonra, 2002-2005 yılları arasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yaptı.

Buradaki görevinin ardından, Ortadoğu Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı, Viyana Başkonsolosluğu ve Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında çeşitli görevlerde bulunan Önal, Temmuz 2012- Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye'nin Amman Büyükelçisi olarak görevini yürüttü.

Önal, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinin ardından 2018-2023 tarihleri arasında Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Önal, Şubat 2023’ten bu yana ise Türkiye’nin New York'taki BM Daimi Temsilciliği pozisyonundaydı.