Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltına alındı

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Ürdün'de darbe iddiası!



🔹Ürdün Haber Ajansı: Prens Hamzah tutuklanmadı ve herhangi bir kısıtlayıcı tedbire tabi değil



Ürdün'deki tutuklamalar Ordu Komutanının gözetiminde Askeri Güvenlik ve İstihbarat ortak kuvveti tarafından gerçekleştirildi — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 3, 2021

Ürdün'ün gözaltılar sonrası İsrail'e "durum kontrol altında" mesajı gönderdiği ileri sürüldü

Ürdün yönetiminin, ülkede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından Ürdün ordusundan yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Ravid, söz konusu mesajda Ürdün Krallığının istikrarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ve durumun kontrol altında olduğu ifadesine yer verildiğini aktardı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

Ürdün Genelkurmay Başkanı, Kral 2. Abdullah'ın kardeşinin gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, Kral Hüseyin'in dördüncü eşi Nur'dan olan oğlu Prens Hamza ile 20 kişinin gözaltına alındığı yönündeki iddialarının ardından, Ürdün Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Ürdün haber ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamada, Tümgeneral Huneyti, Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini kaydetti.

Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Huneyti, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu belirtti.