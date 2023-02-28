Washington Büyükelçisi Mercan'dan teşekkür mesajı

Mercan, Boston civarında yaşayan Türk gönüllülerin ve Amerikalı yerel yetkililerin bir araya geldiği yardım merkezindeki programda, bölgede yaşayan Türk Amerikan toplumuna ve Amerikalı misafirlere Türkiye'deki depremzedeler için düzenledikleri bağış kampanyası için "minnettar olduğunu" dile getirdi.

Büyükelçi Mercan, Medford şehrindeki Freerange Market kompleksinde düzenlenen programda, "Türkiye'ye bağış taşımak için hiçbir çabadan kaçınmayan" Türk Amerikan toplumundan gönüllülere teşekkür ederek "Hayati destekleri için minnettarız." dedi.