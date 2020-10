Washington Büyükelçisi Kılıç: Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Ermenistan-Azerbaycan çatışması konusunda Türkiye'yi eleştiren paylaşımına sert tepki gösterdi.

1. This is yet another tweet from @RepAdamSchiff where he conveniently twists the truth as well as the realities on the ground which he should be full aware of as the Chaiman of the Intel Cmte. The U.S. public deserves to know the truth not politically motivated distortions https://t.co/3ueg8fwpgt