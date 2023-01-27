Wanda Nara'ya ayrılık yaradı! Instagram'ı salladı
Geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile resmen boşandığını duyuran Wanda Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle yine gündemin konuşulan isimlerinden biri oldu.
Boşandıktan sonra adı rapçi L-Gante ile aşk dedikodularına karışan Wanda Nara, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında uygunsuz hareketler sergileyen Wanda Nara, takipçileri tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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Instagram hesabında 15.6 milyon takipçisi olan Wanda Nara, son olarak yayınladığı pozlarıyla 644 bin beğeni ve 10 bine yakın yorum aldı.
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