Wagner lideri Prigojin tarih vererek duyurdu: Varlığına son verecekti!

Rusya yönetimine karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin, Belarus'un arabulucuğu sonucunda Moskova yürüyüşünü sonlandırarak geri çekilme kararı almıştı.

Rus yönetimi ile yapılan anlaşma sonucunda hayatının kalan bölümüne Belarus'ta devam edeceği açıklanan Prigojin'den önemli açıklama geldi.

Ukrayna’da savaşan özel ve gönüllü birliklerin 1 Temmuz tarihine kadar Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapması şartına Wagner üyelerinin imza atmak istemediğini aktaran Prigojin, “Hiç kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Wagner grubunun varlığı 1 Temmuz'da sona erecekti” dedi.

Wagner'in Moskova yürüyüşünün bir isyan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Prigojin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu" ifadelerini kullandı.