Vuslatın 750. yılında Mevlana konserle anılacak!

Hoşgörü ve barışın sembolü olarak ünü dünyaya yayılan Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi, ilahi aşka kavuşmasının 750. yılında yad ediliyor.

20 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak olan konserde şef İhsan Özer’in yönetimindeki Metropolitan Orkestrası eşliğiyle Ahmet Özhan ve Hakan Aysev seyirciyle buluşacak.

Konserde Ayasofya Hafızları Topluluğu’nun performansı da yer alacak.