Vucic geri adım mı atıyor?

Cumhurbaşkanı Vucic, Brüksel’deki açıklamasında “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi. İsrail elçisi gibi davranan Trump’ın Beyaz Saray’daki emrivakisi karşısında Vucic’in yaşadığı şaşkınlık kameraya da yansımıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Belgrad büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak’ açıklamasına Avrupa’da düzeltme geldi. Vucic, “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı” dedi.

Vuvic, euronews’e yaptığı açıklamada, “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.

Stano, “Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecini stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. AB’nin perspektifi baltalanmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ŞAŞKINLIĞINI KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Kosova ve Sırbistan liderleri, ABD’nin arabuluculuğunda “ekonomik normalleşme” anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma ile Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklarken, Kosova da İsrail’i tanıma kararı aldı. İmza töreni sırasında Sırp liderin Trump’ın açıklaması sırasında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekmişti.