Volvo tanınmaz halde!

Hollanda'nın Genderland bölgesindeki bir otoyolda akşam saatlerinde ciddi bir kaza meydana geldi.

Kaza anında 240 kilometre hızla gittiği iddia edilen Volvo XC90 marka araç ağaca çarparak ikiye katlandı.

Aracın sürücüsü yaralı olarak kurtarılırken, ambulansla hastaneye sevk edildi.

İkiye katlanan aracın içinden ölmeden çıkarılan sürücü, "Volvo marka araçların ölümlü bir kazaya karışmadığı" ve "en yüksek hızda bile gitse gövdesinin asla zarar göremeyeceği" gibi şehir efsanelerini de akıllara getirdi.

Kaza testlerinden yüksek skorlar alan ve güvenliği ile ünlü Volvo'nun şahin marka araçlar gibi ikiye katlanması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.