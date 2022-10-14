Volkswagen'den geleceğin teknolojisine yatırım

Volkswagen, Çin şirketiHorizon Robotics ile iş birliği anlaşması çerçevesinde, sürücüsüz otomobil teknolojisine ilişkin olarak 2,4 milyar avro tutarında bir yatırım yapma kararı aldı. Alman grup bu yatırımıyla geliştirilecek ürünün yanı sıra Çin’deki teknolojik varlığını da güçlendirmiş olacak. Satışlarının yaklaşık yüzde 40’ını ve kârının yarısını Çin’de gerçekleştiren Volksvwagen, dijital inovasyon konusunda Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri’nden daha gelişmiş bir pazar olarak kabul edilen Çin'de araç teknolojisi için araştırma ve geliştirme yapıyor.

Volkswagen’in yazılım bölümü olan Carlad ve Çin'li Horizon Robotics, işbirliği anlaşması sonrası oluşturulacak ortak girişimin yüzde 60’lık hissesine Almanlar sahip olacak.

Söz konusu birim, Çin’de sürücüsüz ve güvenlik sürücülü sistemler tasarlayıp geliştirecek. Volkswagen yetkililerine göre, çok sayıda işlevi bir tek elektronik çipe yüklemek suretiyle maliyet ve tüketim azaltılabilecek.