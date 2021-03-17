Volkswagen'de kriz büyüyor! 100 bin araç üretilemedi

Volkswagen’in bu yıl otomotiv sektörünü vuran devam eden çip krizi nedeniyle 100.000 otomobil üretemediğini belirten Volkswagen CEO’su Herbert Diess, grubun 2021’deki açığı telafi edemeyeceğini söyledi.

Volkswagen’in yıllık basın toplantısında konuşan Diess, otomobil üreticisinin yarı iletken tedarikçileriyle doğrudan anlaşmalar yoluyla gelecekteki çip tedarikini güvence altına alacağını ve bu yılın başlarında açıklanan stratejik bir ayrımı işaret ettiğini söyledi.