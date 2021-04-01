Volkswagen kendi şakasının kurbanı oldu

Volkswagen grubundan geçtiğimiz günlerde oldukça şaşırtıcı bir açıklama gelmişti. Otomotiv devi, yalnızca ABD'de geçerli olacak şekilde isim değiştireceklerini duyurmuştu. Şirketin yeni ismi olarak ise Voltswagen öne çıkarılmıştı.

Aslında Volkswagen oldukça iyi bir çalışma yapmış ve hemen herkesi kandırmayı da başarmıştı. Bütün medya kanallarında bu konu kendine yer bulmuştu. Daha sonra yapılan açıklamada bütün bunların bir şaka olduğu açıklanmıştı. ABD piyasalarının tepkisi ise 1 Nisan şakaları hakkında iki noktayı bir kez daha vurgulamış oldu:

1 Nisan gelmeden 1 Nisan şakası yapmayın

Şakanın sonucu herkes için komik değilse yapmayın

1 Nisan gelmeden şakası geldi

Başta Google olmak üzere pek çok firmanın hemen her yıl eğlenceli şakalar yaptığını biliyoruz. Bu şakaların bazıları çok iyi de olabiliyor. Öte yandan Volkswagen'in durumu biraz farklı. Firmanın insanları hazırlıksız yakalama isteği, yatırımcılara yanlış sinyaller vermiş gibi gözüküyor.

Şaka yapılmadan önce 35 dolar seviyesinde dolaşan Volkswagen hisseleri bir anda ciddi sayılabilecek bir ivme yakalamış ve 38,60 dolara kadar ulaşmayı başarmıştı. Yeni ismin şaka olduğu açıklandıktan sonra hisselerin değeri 35,68 seviyesine kadar geriledi. Daha sonra hafif bir toparlanma eğilimine girerek 36,42 seviyesine geldi.

Şakanın sonucu herkesi güldürmedi

Volkswagen'in şakası her ne kadar bizi güldürmüş ve zekice planlanmış olsa da yatırımcıların bir kısmını üzmüşe benziyor. Fiyatlardaki düşüş de bunun göstergesi.

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