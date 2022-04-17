Volkswagen, binlerce Tiguan modelini geri çağırıyor
Alman otomobil devi Volkswagen, ABD'de yaklaşık 6 bin 500 Tiguan modelini geri çağırma listesine ekledi.
Volkswagen, şimdilik sadece ABD'de tespit edilen sorun nedeniyle 2018-2021 yılları arasında üretilen toplam 6.553 adet Tiguan'ı geri çağırma kararı aldı.
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Alman şirketten yapılan açıklamada, söz konusu modellerin yolculuk esnasında arka spoiler'inin düştüğü bilgisi paylaşıldı. Volkswagen, bunun spoiler'i yerine takmak için kullandığı metottan kaynaklandığını belirtiyor.
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2021 yılının Kasım ayında araştırmalarına başlayan üretici, 30 Mart itibarıyla sorunun kaynağını buldu ve hızlıca bir geri çağırma programı başlattı.
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Sorun her ne kadar kulağa büyütülecek gibi gelmese de raporlanan veriler, spoiler'in genellikle sürüş esnasında yerinden çıktığını gösteriyor. Bu da trafikte diğer sürücüler için bir tehlike oluşturabilir.
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