Volkswagen, Almanya ve Avusturya fabrikalarını Türkiye'ye taşıyacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin Türkiye ilgisi kaybolmuyor. Şirket otomobil yatırımına henüz start vermese de otobüs ve kamyon üretimi yaptığı MAN'ın Avrupa'daki tesislerini Türkiye'ye taşıma kararı aldı.

Avusturya'nın Steyr ve Almanya'nın Münih kentlerindeki fabrikaların kapatılması kararı kentlerde eylemlere neden oldu. Şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor, mahalli siyasetçiler de bu protestoları destekliyor. Almanya'da yaklaşık 7.000 kişi, Avusturya'da MAN fabrikasında ise 2.300 kişinin işsiz kalması bekleniyor. Gösterileri yapanlar arasında Türk gruplar da yer alıyor. Bazı Türkler ise fabrikanın taşınması ile Türkiye'ye dönüş planlıyor.

GURBETÇİ GERİ DÖNECEK

Yaşanan durum ilginç sosyolojik vakaları da beraberinde getiriyor. Yıllar önce Almanya'ya bu fabrikalarda çalışmak için giden Türkler fabrikanın taşınma planı ile geri dönüş hazırlığı yapıyor. Şirketin insan kaynakları birimleri de bu plana destek veriyor. Yetişmiş iş gücünü kaybetmek istemeyen firma, yeni tesiste kendileri ile Türkiye'de de çalışacaklara özel imkânlar vaat ediyor.

POLONYA'NIN ŞANSI YOK

Sabah'ın haberine göre, TAYSAD Başkanı Alper Kanca, tartışmalarla ilgili Volkswagen AG'nin bir açıklama yapmadığını hatırlatarak, "Ama medyaya yansıyan bazı açıklamalardan anlıyoruz ki, Münih ve Steyr'deki fabrikaların kapatılması sonrasında, bu tesisler muhtemelen Polonya ve Türkiye'ye taşınacak. Ancak Polonya'nın pek şansı yok gibi. Türkiye özellikle kamyon ve otobüs üretiminde oldukça başarılı, Avrupa'nın en verimli, en rekabetçi üretim merkezlerinden biri. Mercedes, MAN ve Ford ülkemizde çok kaliteli kamyonlar, otobüsler üretiyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Ülkemizde bu çeşit araçların parçalarını üreten çok güçlü bir tedarik sanayi var. Bu tartışmalardan öğrendiğimiz kadarıyla MAN Ankara fabrikası bu değişiklikler sayesinde daha fazla araç üretme imkânı kazanacak" dedi.

EYLÜLDE AÇIKLAMA YAPTI

Geçtiğimiz ay Alman otomobil üreticisi Volkswagen AG'ye ait kamyon üreticisi MAN'ın, kârını artırmak ve yeni teknolojileri finanse etmek için iş gücünün dörtte birini azaltmayı ve potansiyel olarak üç fabrikayı kapatmayı planladığı bildirilmişti. Volkswagen'ın kamyon ve otobüs biriminin ayrı yapıya dönüştürülmesiyle kurulan Traton Group tarafından yapılan açıklamada, kemer sıkma programı uygulayan ve kurumsal olarak yeniden yapılanma içinde olan şirkette geliştirme ve üretim faaliyetlerinin yeniden düzenleneceği belirtilmişti. Şirketin tüm alanlarında başta Almanya ve Avusturya'da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verileceği ifade edilmişti. Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların başka bölgelere taşınacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikaların yanı sıra Almanya'daki Plauen ve Wittlich'teki fabrikaların tartışmaya açık olduğu vurgulanmıştı. Yeniden yapılanmanın, şirketin bilançosuna 2 milyar euro olumlu katkı yapması bekleniyor.