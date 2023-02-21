Volkan Demirel deprem hakkında konuştu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da dün akşam saatlerinde şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Volkan Demirel ve Gökhan Zan'dan açıklama

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Demirel açıklamasında, "Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun." dedi.

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan ise açıklamasında, "Arkadaşlar biz iyiyiz. Ulaşmaya çalışan arayan soran herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.