Volkan Demirel, ailesini ve takımını alarak İstanbul'a geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen 10 şehirden biri olan Hatay'da teknik direktör olarak görev yapan Volkan Demirel, yaptığı yardım çağrısıyla yürekleri dağlamıştı.

Depreme ailesiyle birlikte Hatay'da yakalanan Demirel, tüm takımı kendi evinde toplarken kurtarma çalışmalarında da aktif olarak görev aldı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Volkan Demirel, depremin hemen ardından yaptığı ilk paylaşımda "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen, Allah rızası için yardım edin." sözleriyle hafızalara kazındı.