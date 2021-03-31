Volkan Bozkır'dan Türkiye, Katar ve Azerbaycan'a ziyaret

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, Volkan Bozkır'ın gelecek hafta Ankara'yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı.

Türkiye'deki BM ekibi ile bir araya gelecek

Bozkır, TBMM'de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacak. Genel Kurul Başkanı, Türkiye'deki BM ekibi ile bir araya gelecek.

Volkan Bozkır, Hatay'ı ziyaret ederek Suriyeli mültecilerle de bir araya gelecek ve Türkiye ziyaretinin ardından Katar ve Azerbaycan'a gidecek.