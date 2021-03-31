AjansHaber.com.tr Dünya Bozkır'dan Türkiye, Katar ve Azerbaycan'a ziyaret

Volkan Bozkır'dan Türkiye, Katar ve Azerbaycan'a ziyaret

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 1-12 Nisan arasında Türkiye, Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, Volkan Bozkır'ın gelecek hafta Ankara'yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı.

Türkiye'deki BM ekibi ile bir araya gelecek

Bozkır, TBMM'de, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacak. Genel Kurul Başkanı, Türkiye'deki BM ekibi ile bir araya gelecek.

Volkan Bozkır, Hatay'ı ziyaret ederek Suriyeli mültecilerle de bir araya gelecek ve Türkiye ziyaretinin ardından Katar ve Azerbaycan'a gidecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sincar'da iki Ezidi'ye uygulanan işkence kamerada!
DAEŞ Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdi!
Irak 2,6 milyar dolar borcu ödeyemiyor
Ekonomi ve istikrarımız İçin Türkiye çok önemli
Helikopter kazasında hayatını kaybetti
Lübnan Titanik gibi batacak
Gizli saldırı haberleri sonrası Putin'den çağrı