Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası klasman maçında Belarus'a 3-1 yenilen Türkiye, organizasyonu 10. sırada tamamladı.
Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada mili takım, 9-10'unculuk klasman müsabakasında Belarus ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Rotterdam kentinde oynanan maçta rakibine 25-20, 17-25, 13-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla şampiyonayı Belarus 9, Türkiye ise 10. sırada bitirdi.
Yorumlar