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Voleybol: FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenildi.

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Hollanda'nın Rotterdam kentinde Rusya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 23-25, 25-21, 19-25 ve 17-25 'lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup oldu.

Gruptaki ilk maçında dün Tayland'ı 3-0'la geçen Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın TSİ 19.30'da ABD ile yapacak.

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