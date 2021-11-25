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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan'ı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç)

Dinamo-Ak Bars Kazan: Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Bricio, Lazarenko (Podkopova, Lazereva, Konovolova)

Setler: 15-25, 22-25, 25-17, 25-21, 15-7

Süre: 123 dakika (24, 30, 25, 29, 15)

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