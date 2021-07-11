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Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Çekya'yı 3-0 yendi.

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ikinci mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Çekya ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-17, 25-14 ve 25-15' lik setlerle 3-0 kazandı.

İlk maçında dün Polonya'yı 3-1 yenen ve bugün de ikide iki yapan ay-yıldızlılar, üçüncü maçını yarın TSİ 21.00'da Rusya ile oynayacak.

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