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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen üçüncü gün maçlarında Yunanistan ile mücadele eden Türkiye, ilk seti 19-25 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan milliler, 23-25'lik skorla rakibine üstünlük sağladı.

Maçın üçüncü setini de 15-25'le önde tamamlayan Türkiye, turnuvada oynadığı üçüncü karşılaşmasından da 3-0 galip ayrıldı ve 3'te 3 yaptı.

Liderliğini sürdüren millilerde Liza 15, Nisan 8, Defne Başyolcu ve Begüm 7, Bianka İlayda 6, Nisa Nur ve Ceylin 5, Defne Kandemir 3 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Turnuvanın üçüncü gününde oynanan diğer maçta Arnavutluk-Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Pazar günü tamamlanacak olan turnuva, yarın Arnavutluk-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan ve Sırbistan-Romanya maçlarıyla devam edecek.

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