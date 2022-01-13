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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen ikinci gün maçlarında Romanya ile mücadele eden Türkiye, ilk seti 25-10 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan milliler, 25-12'lik skorla rakibine üstünlük sağladı.

Maçın üçüncü setini de 25-19'la önde tamamlayan Türkiye, turnuvada oynadığı ikinci karşılaşmasından da 3-0 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

Liderliğe yerleşen millilerde Liza 13, Ceylin 12, Bianka İlayda 8 ve Begüm 6 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda Arnavutluk Sırbistan'ı 3-0, Yunanistan'da Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Pazar günü tamamlanacak olan turnuva, yarın Arnavutluk-Romanya, Yunanistan-Türkiye ve Bulgaristan-Sırbistan maçlarıyla devam edecek.

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