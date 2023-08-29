VOA Türkçe'ye erişim engeli getirildi!

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gerekli lisansını almadığı gerekçesiyle VoaTürkçe'ye erişim engeli getirdi.

Uluslararası haber kuruluşu Voice of America’ya (VoaTürkçe) lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.

Kuruluşa, belirlenen süre içinde lisans ücretini ödemediği için erişim engeli getirildi.

VoaTürkçe'ye daha önce de erişim engeli getirilmişti.